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Харитонов назвал своего победителя в бою Волкова и Гана

Харитонов назвал своего победителя в бою Волкова и Гана
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Известный российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов поддержал своего соотечественника Александра Волкова. Ранее Волков провёл поединок с представителем Франции Сирилем Ганом и проиграл ему раздельным судейским решением.

«Саня, смотрел! Твоя победа! Этот Ган сам не понял, почему ему руку подняли, даже из клетки убежал», — написал Харитонов в комментариях под одной из публикаций Волкова.

Напомним, поединок Волкова и Гана проходил на турнире UFC 310 в Лас-Вегасе (США) в ночь с 7 на 8 декабря мск. Исход противостояния вызвал неоднозначную реакцию у многих бойцов, в том числе у президента UFC Даны Уайта, посчитавших, что победу нужно было присудить россиянину.

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