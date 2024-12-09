«Он ещё не показал лучший бокс». Британский экс-чемпион дал прогноз на бой Усик — Фьюри

Бывший чемпион мира в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг) британец Лоуренс Околи высказался о предстоящем реванше между украинцем Александром Усиком и соотечественником Тайсоном Фьюри.

«Тайсон — здоровенный боксёр с крутым набором навыков. Он может держать вас на дистанции, может избивать вблизи… Тайсон может навалиться на вас и вымотать, он очень тяжёлый. Талантливый боец с огромным набором умений. Но иногда это вредит, вы теряетесь, не зная, какой инструмент выбрать. Именно это и случилось в первом бою с Усиком. В реванше такого не будет. Александр уже показал свой лучший бокс, а Тайсон — нет. Фьюри сможет победить, может, даже досрочно», — цитирует Околи Sky Sports.