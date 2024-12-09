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Камил Гаджиев назвал свой результат реванша Волков — Ган

Камил Гаджиев назвал свой результат реванша Волков — Ган
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Известный российский промоутер Камил Гаджиев прокомментировал результат поединка в тяжёлом весе (до 120 кг) между соотечественником Александром Волковым и французом Сирилем Ганом, состоявшегося на турнире UFC 310 в Лас-Вегасе (США).

Напомним, Волков проиграл раздельным судейским решением по итогам трёх раундов (28-29, 28-29, 29-28).

«Лично моё мнение – выиграл Волков. Но допускаю, что как россиянин и как человек, лично знающий Волкова, я субъективен. Но лично я посчитал, что Ган выиграл первый раунд и проиграл два следующих. Я вижу этот бой именно так. 2-1 в пользу Волкова. В целом, можно было отдать и туда, и туда», — сказал Гаджиев на своём YouTube-канале.

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