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Майрис Бриедис назвал фаворита в реванше Усика и Фьюри

Майрис Бриедис назвал фаворита в реванше Усика и Фьюри
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Трёхкратный чемпион мира в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг) латвиец Майрис Бриедис высказался о предстоящем реванше между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.

«Если Фьюри подготовится, не будет пить и тусоваться, будет сосредоточенным на этом поединке, то Усику будет очень тяжело. Ему и так не было легко. Если тогда я ставил 50 на 50, даже, может, больше было на Усика, то в этом бою, возможно, даже 60 на Фьюри, 40 на Усика», — сказал Бриедис на своём YouTube-канале.

Первый бой Усика и Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе состоялся 18 мая и завершился победой украинца раздельным судейским решением (113-115, 114-113, 115-112).

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