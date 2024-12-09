«Великолепный боец». Экс-претендент на титул UFC поддержал Гарри после поражения

Бывший претендент на титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг) британец Даррен Тилл поддержал ирландца Иана Гарри после поражения от казахстанца Шавката Рахмонова.

Напомним, поединок бойцов состоялся на турнире UFC 310 в Лас-Вегасе (США) и завершился победой Рахмонова единогласным решением по итогам пяти раундов.

«Можете ненавидеть Иана Гарри сколько хотите, я тоже буду это делать, но давайте не будем отрицать, что он чертовски великолепный боец. Он почти достал его в пятом раунде», — написал Тилл в социальной сети X (ранее Twitter).

Поражение на UFC 310 стало для Гарри первым в карьере. До этого он шёл на серии из восьми побед в организации.