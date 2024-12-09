Кто победит в реванше Александра Усика и Тайсона Фьюри?

21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится титульный реванш в супертяжёлом весе. Чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO украинец Александр Усик (22-0, 14 KO) сразится с британцем Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 KO).

Первый бой Усика и Фьюри состоялся 18 мая и завершился победой украинца раздельным судейским решением (113-115, 114-113, 115-112). Усик стал первым абсолютным чемпионом в супертяжёлом весе с 1999 года, а Фьюри потерпел первое поражение в карьере.

Чемпионат предлагает пройти опрос: кто победит в реванше Александра Усика и Тайсона Фьюри?

Материалы по теме Инсайдер сказал, с каким весом Фьюри выйдет на реванш с Усиком

Усик показал кадры подготовки к бою-реваншу с Фьюри