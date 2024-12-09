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«Он устал». Бриедис сказал, когда Усик должен завершить карьеру

«Он устал». Бриедис сказал, когда Усик должен завершить карьеру
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Трёхкратный чемпион мира в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг) латвиец Майрис Бриедис, встречавшийся в ринге с Александром Усиком, считает, что украинец должен завершить карьеру после реванша с британцем Тайсоном Фьюри.

«Усик устал. Я прямо чувствую, что он устал, потому что есть границы у каждого человека. Думаю, они есть и у Александра. Так пахать, так подготавливаться к каждому бою… Я знаю, что тело, к сожалению, с возрастом показывает нам фигу. Посмотрим, как этот бой пройдёт, но я думаю, что у Александра в любом случае будет последний бой», — сказал Бриедис на своём YouTube-канале.

Реванш Усика и Фьюри состоится 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

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