Сириль Ган показал тяжелейшую травму, полученную в реванше с Волковым

Бывший претендент на титул UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) французский боец Сириль Ган опубликовал фотографию трёх сломанных пальцев ноги, травмированных в реванше с россиянином Александром Волковым, состоявшемся на турнире UFC 310 в Лас-Вегасе (США).

По словам Гана, он травмировался в начале поединка, что и повлияло на его выступление.

Фото: из личного архива Сириля Гана

Напомним, Ган победил раздельным судейским решением по итогам трёх раундов (28-29, 28-29, 29-28), что вызвало споры. Генеральный директор UFC Дана Уайт заявил, что посчитал Волкова победителем.

Ранее Конор Макгрегор подшутил над причёской Александра Волкова на UFC 310.