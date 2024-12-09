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Сириль Ган показал тяжелейшую травму, полученную в реванше с Волковым

Сириль Ган показал тяжелейшую травму, полученную в реванше с Волковым
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Бывший претендент на титул UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) французский боец Сириль Ган опубликовал фотографию трёх сломанных пальцев ноги, травмированных в реванше с россиянином Александром Волковым, состоявшемся на турнире UFC 310 в Лас-Вегасе (США).

По словам Гана, он травмировался в начале поединка, что и повлияло на его выступление.

Фото: из личного архива Сириля Гана

Напомним, Ган победил раздельным судейским решением по итогам трёх раундов (28-29, 28-29, 29-28), что вызвало споры. Генеральный директор UFC Дана Уайт заявил, что посчитал Волкова победителем.

Ранее Конор Макгрегор подшутил над причёской Александра Волкова на UFC 310.

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