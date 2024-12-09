Ковингтон: Хамзат Чимаев — мошенник и маленький ублюдок. Я бы сломал его в октагоне

Бывший временный чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американец Колби Ковингтон резко высказался в адрес топового и непобеждённого бойца UFC чеченца Хамзата Чимаева.

«Хамзат — мошенник. Он обманул всех своих фанатов этой криптовалютой. Чимаев — маленький ублюдок. Я бы сломал его в октагоне», — приводит слова Ковингтона аккаунт Home of Fight в X (ранее Twitter).

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 26 октября в Абу-Даби (ОАЭ) на турнире UFC 308, Борз разделил октагон с бывшим обладателем чемпионского титула UFC в среднем весе (до 84 кг) австралийцем Робертом Уиттакером. Бой завершился победой Чимаева болевым приёмом.