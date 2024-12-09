Даниэль Дюбуа надеется получить бой с победителем реванша между Усиком и Фьюри

Чемпион мира по версии IBF в супертяжёлом весе британец Даниэль Дюбуа надеется, что ему удастся получить бой с победителем реванша между экс-чемпионом мира в этом весе британцем Тайсоном Фьюри и украинским обладателем титулов WBC, WBA и WBO в супертяжёлом весе Александром Усиком.

«Моя главная цель — собрать все титулы. И, конечно же, я хочу проводить бои с топовой оппозицией. Мне хочется сразиться с победителем реванша между Усиком и Фьюри. Если это будет бой с Усиком, то я смогу поквитаться за то поражение. Если это будет Фьюри, то я смогу захватить всю фанатскую базу Великобритании. Шаг за шагом мы идём к этому. Будем смотреть уже на месте, что в итоге получится. У меня сейчас есть несколько топовых соперников на примете, и самое главное – просто продолжать свой путь, чтобы добраться до звания абсолютного чемпиона мира», — приводит слова Дюбуа SkySports.

Напомним, реванш между Фьюри и Усиком состоится 21 декабря в Саудовской Аравии. Что касается Дюбуа, то он свой следующий бой официально запланировал на 22 февраля 2025 года там же, в Саудовской Аравии, где проведёт защиту своего пояса в противостоянии с экс-чемпионом мира Джозефом Паркером.