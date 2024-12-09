Источник: Мэнни Пакьяо может провести бой с Конором Макгрегором в России

Легендарный экс-чемпион мира в восьми весовых категориях 45-летний филиппинец Мэнни Пакьяо и звёздный экс-чемпион UFC в двух весах 36-летний ирландец Конор Макгрегор могут провести бой между собой летом 2025 года в России.

Как сообщает Mash, такой поединок может возглавить один из боксёрских вечеров, который пройдёт в рамках турниров «Ночь чемпионов IBA», и в настоящий момент уже ведутся переговоры с обеими сторонами по поводу организации этого боя, который, скорее всего, будет носить статус выставочного.

Напомним, Макгрегор свой последний официальный бой в ММА проводил в июле 2021 года, где он потерпел поражение техническим нокаутом от Дастина Порье из-за серьёзного перелома ноги, который не позволил ему продолжить бой после первого раунда.

Пакьяо последний профессиональный поединок проводил в августе 2021 года и потерпел там поражение единогласным решением судей от кубинца Йордениса Угаса.