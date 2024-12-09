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Лиана Джоджуа выступит 14 декабря в Тбилиси после длительного перерыва

Лиана Джоджуа выступит 14 декабря в Тбилиси после длительного перерыва
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29-летняя экс-боец женского легчайшего дивизиона UFC грузинка Лиана Джоджуа после двухлетнего перерыва в карьере возглавит турнир GFC 29, который состоится 14 декабря в Тбилиси. Соперницей Лианы станет бразильянка Жаклин Феррейра.

Напомним, последний бой Джоджуа состоялся в мае 2022 года, где она потерпела поражение единогласным решением судей от россиянки Дарьи Железняковой. Послужной список Джоджуа насчитывает 13 поединков (семь побед и шесть поражений).

Что касается Феррейры, то она последний бой провела в июне 2024 года и победила там удушающим приёмом в первом раунде Джанелис Мораес. Рекорд Жаклин состоит из восьми побед при семи поражениях.

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