Лиана Джоджуа выступит 14 декабря в Тбилиси после длительного перерыва

29-летняя экс-боец женского легчайшего дивизиона UFC грузинка Лиана Джоджуа после двухлетнего перерыва в карьере возглавит турнир GFC 29, который состоится 14 декабря в Тбилиси. Соперницей Лианы станет бразильянка Жаклин Феррейра.

Напомним, последний бой Джоджуа состоялся в мае 2022 года, где она потерпела поражение единогласным решением судей от россиянки Дарьи Железняковой. Послужной список Джоджуа насчитывает 13 поединков (семь побед и шесть поражений).

Что касается Феррейры, то она последний бой провела в июне 2024 года и победила там удушающим приёмом в первом раунде Джанелис Мораес. Рекорд Жаклин состоит из восьми побед при семи поражениях.