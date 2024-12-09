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Бывший соперник Томми Фьюри покончил с собой в возрасте 37 лет

Бывший соперник Томми Фьюри покончил с собой в возрасте 37 лет
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Литовский супертяжеловес Геннадий Краевский покончил жизнь самоубийством в возрасте 37 лет. Об этом сообщает портал Boxing Scene.

Краевский являлся профессиональным джорнименом и всю свою карьеру провёл в Великобритании. Первый его бой состоялся в декабре 2018 года, за свою шестилетнюю карьеру Геннадий провёл 76 поединков, проиграв из них 75.

В ноябре 2020 года Краевский проводил бой против известного брата экс-чемпиона мира в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри, Томми Фьюри, и проиграл ему единогласным решением судей по итогам четырёх раундов.

В августе 2024 года после очередного поражения Геннадий был лишён боксёрской лицензии и спустя четыре месяца после этого ушёл из жизни.

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Источник: Мэнни Пакьяо может провести бой с Конором Макгрегором в России
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