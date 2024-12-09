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Полный список участников турнира UFC on ESPN 63

Полный список участников турнира UFC on ESPN 63
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14 декабря в Тампе (США) пройдёт заключительный турнир самой влиятельной организации мира смешанных единоборств UFC on ESPN 63, где главным событием станет бой в полусреднем весе между Колби Ковингтоном и Хоакином Бакли.

Предлагаем вашему вниманию список всех участников турнира:

Основной кард

Колби Ковингтон – Хоакин Бакли
Маккензи Дерн — Аманда Рибас
Каб Суонсон — Билли Куарантилло
Витор Петрино — Дастин Джейкоби
Адриан Янез — Даниэль Маркос

Предварительный кард

Манел Капе — Бруно Силва
Хоэль Альварес — Драккар Клозе
Майлз Джонс — Фелипе Лима
Миранда Маверик — Джейми-Лин Хорт
Дэйви Грант — Рамон Таверас
Навахо Стирлинг — Джордж Токкос
Жозефин Линдгрен Кнутссон — Пьера Родригес
Шон Вудсон — Фернандо Падилья
Майкл Джонсон — Оттман Азайтар

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