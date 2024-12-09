Полный список участников турнира UFC on ESPN 63

14 декабря в Тампе (США) пройдёт заключительный турнир самой влиятельной организации мира смешанных единоборств UFC on ESPN 63, где главным событием станет бой в полусреднем весе между Колби Ковингтоном и Хоакином Бакли.
Предлагаем вашему вниманию список всех участников турнира:
Основной кард
Колби Ковингтон – Хоакин Бакли
Маккензи Дерн — Аманда Рибас
Каб Суонсон — Билли Куарантилло
Витор Петрино — Дастин Джейкоби
Адриан Янез — Даниэль Маркос
Предварительный кард
Манел Капе — Бруно Силва
Хоэль Альварес — Драккар Клозе
Майлз Джонс — Фелипе Лима
Миранда Маверик — Джейми-Лин Хорт
Дэйви Грант — Рамон Таверас
Навахо Стирлинг — Джордж Токкос
Жозефин Линдгрен Кнутссон — Пьера Родригес
Шон Вудсон — Фернандо Падилья
Майкл Джонсон — Оттман Азайтар