Полный список участников турнира UFC on ESPN 63

14 декабря в Тампе (США) пройдёт заключительный турнир самой влиятельной организации мира смешанных единоборств UFC on ESPN 63, где главным событием станет бой в полусреднем весе между Колби Ковингтоном и Хоакином Бакли.

Предлагаем вашему вниманию список всех участников турнира:

Основной кард

Колби Ковингтон – Хоакин Бакли

Маккензи Дерн — Аманда Рибас

Каб Суонсон — Билли Куарантилло

Витор Петрино — Дастин Джейкоби

Адриан Янез — Даниэль Маркос

Предварительный кард

Манел Капе — Бруно Силва

Хоэль Альварес — Драккар Клозе

Майлз Джонс — Фелипе Лима

Миранда Маверик — Джейми-Лин Хорт

Дэйви Грант — Рамон Таверас

Навахо Стирлинг — Джордж Токкос

Жозефин Линдгрен Кнутссон — Пьера Родригес

Шон Вудсон — Фернандо Падилья

Майкл Джонсон — Оттман Азайтар