Дрикус дю Плесси отреагировал на анонс реванша с Шоном Стриклендом

Чемпион UFC в среднем весе Дрикус дю Плесси отреагировал на анонс своего реванша с экс-чемпионом UFC в этом весе Шоном Стриклендом, который состоится 8 февраля в Сиднее (Австралия), где возглавит турнир UFC 312.

«На этот раз они назовут это не ограблением, а покушением на убийство», — написал Дрикус на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, первый бой между Дрикусом дю Плесси и Шоном Стриклендом состоялся в январе 2024 года, где победу раздельным решением судей одержал дю Плесси.

Для Дрикуса предстоящий поединок станет уже второй защитой пояса. До этого, в августе 2024 года он победил удушающим приёмом в четвёртом раунде другого экс-чемпиона UFC Исраэля Адесанью.