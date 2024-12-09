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Даниэль Кормье рассказал о полученной травме Рахмонова в начале боя с Гарри

Даниэль Кормье рассказал о полученной травме Рахмонова в начале боя с Гарри
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье рассказал о травме непобеждённого казахстанского полусредневеса UFC Шавката Рахмонова, которую он получил в первом раунде поединка против ирландца Иана Гарри на турнире UFC 310 в Лас-Вегасе.

«После боя я узнал, что Шавкат дрался с травмой. Думаю, что он порвал связки в колене еще на старте поединка. С такой травмой ты не будешь выглядеть убийцей, как это было раньше», – сказал Кормье на своём YouTube-канале.

Напомним, что Рахмонов победил Гарри единогласным решением судей по итогам всей дистанции боя. Это был первый в карьере Шавката поединок, который продлился все отведённые раунды, до этого во всех 18-ти своих выступлениях он побеждал своих соперников досрочно.

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