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Александр Емельяненко находится на финальной стадии подготовки к бою в Ингушетии

Александр Емельяненко находится на финальной стадии подготовки к бою в Ингушетии
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Скандально известный российский ветеран MMA Александр Емельяненко проводит заключительный этап подготовки к предстоящему поединку, который состоится 21 декабря в Ингушетии на турнире NFL 2. Имя соперника Емельяненко в этом бою пока не объявлено.

Напомним, последний официальный поединок Емельяненко состоялся в ноябре 2021 года, где он потерпел поражение удушающим приёмом в первом раунде от бразильца Марсио Сантоса.

Послужной список Александра в ММА составляет 38 боёв (28 побед, девять поражений и одна ничья).

После этого Александр проводил бои исключительно в поп-ММА. Его последнее выступление в этой индустрии состоялось в мае 2023 года, где он на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» победил во втором раунде болевым приёмом блогера Евгения Ершова.

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