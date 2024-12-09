Мухаммад Якубов подписал контракт с отцом Камбососа

Один из ведущих боксёров второго полулёгкого дивизиона представляющий Таджикистан, Мухаммад Якубов, который долгое время выступал под эгидой российского промоушена RCC Boxing Promotions, подписал контракт с менеджером Джимом Камбососом (отцом экс-абсолютного чемпиона мира в лёгком весе Джорджа Камбососа). Кроме того, Якубов заключил долгосрочный контракт с промоутерской компанией Сэмпсона Левковица Sampson Boxing и теперь планирует развивать свою карьеру на территории США. Об этом сообщает Boxing Scene.

Стоит отметить, что Якубов до этого уже запланировал бой на территории России, и 12 декабря в Москве выступит в одном из главных событий боксёрского вечера от Shamo Boxing Promotions, где сразится в 8-раундовом поединке со своим соотечественником Зафаром Парпиевым.