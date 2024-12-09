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Бой между Теофимо Лопесом и Джароном Эннисом находится в разработке

Бой между Теофимо Лопесом и Джароном Эннисом находится в разработке
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Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум рассказал, что работает над организацией поединка между действующим чемпионом мира по версии WBO в первом полусреднем весе американцем Теофимо Лопесом и обладателем титула IBF в полусреднем весе его соотечественником Джароном Эннисом.

«Это тот бой, который мы хотим, и я верю, что мы сможем его организовать», — приводит слова Арума BoxingScene.

Напомним, Эннис после невыразительного выступления в реванше с Кареном Чухаджяном заявил, что будет спускаться в первый полусредний вес, а Лопес в одном из своих интервью также отмечал желание провести бой с Эннисом.

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