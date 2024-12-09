Камару Усман резко ответил на вопрос о возможном поединке с Ианом Гарри

Экс-чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман резко высказался по поводу потенциального поединка против ирландского бойца Иана Гарри, который до этого вызывал его на бой.

«Он вообще этого заслуживает? Вот что я скажу: перед боем этого парня с Рахмоновым было много разговоров, он много чего наговорил: «Все от меня бегут!». Слушай, я ни от кого не бегу. Ни от кого и никогда.

Я вообще не знаю парней в нашем деле, которые будут бежать от кого-либо, потому что это наша работа. Мы дерёмся, чтобы заработать деньги. Если мы не дерёмся, нам не платят. Любой боец в UFC готов принять любой вызов, если ему за это нормально заплатят. Понятие «они боялись меня, они бежали» неправильные. Кто ты? Кто ты такой, мать твою, что я из всех людей боюсь именно тебя?» — сказал Усман на своём YouTube-канале.

Напомним, Гарри в ночь с 7 на 8 декабря в Лас-Вегасе выступил на турнире UFC 310, где в соглавном событии шоу проиграл единогласным решением судей Шавкату Рахмонову.