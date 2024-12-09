Инсайдер: Рахмонов будет небольшим фаворитом в бою с Мухаммадом

Известный инсайдер и нидерландский журналист Марсель Дорфф на своей странице в социальных сетях поделился мнением по поводу ожидаемого поединка между действующим чемпионом UFC в полусреднем весе Белалом Мухаммадом и претендентом на титул Шавкатом Рахмоновым.

«Если смотреть на котировки букмекеров, то они считают, что шансы на победу примерно равны. Но думаю, что Шавкат будет небольшим фаворитом благодаря его навыкам в ударке», — написал Дорфф.

Напомним, Рахмонов в ночь с 7 на 8 декабря в Лас-Вегасе (США), в соглавном событии турнира UFC 310 одержал победу единогласным решением судей над ирландцем Ианом Гарри.