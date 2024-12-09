Чарльз Оливейра вызвался страховать реванш Махачева с Царукяном

Бывший чемпион UFC в лёгком весе бразилец Чарльз Оливейра заявил о готовности подстраховать реванш между действующим чемпионом в этом дивизионе Исламом Махачевым и претендентом на этот пояс Арманом Царукяном, который состоится 18 января в Лос-Анджелесе (США).

«Я буду в зале. Буду сидеть поближе к клетке. И если UFC захочет, чтобы я страховал бой, почему бы и нет?» – приводит слова Оливейры TNT Sports.

Напомним, реванш Махачева и Царукяна станет главным событием турнира UFC 311, который будет первым номерным шоу в новом 2025 году. Первый поединок между этими бойцами состоялся в 2019 году, и тогда победу единогласным решением судей одержал Махачев.