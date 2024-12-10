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Топурия назвал соперника, с которым хочет сразиться в ближайшем поединке. Это не Махачев

Действующий обладатель чемпионского титула UFC в категории до 66 кг испано-грузин Илия Топурия рассказал, что хочет провести свой следующий бой с бывшим чемпионом UFC в лёгком весе бразильцем Чарльзом Оливейрой.

«Поскольку Ислам Махачев собирается драться в январе, он не будет готов к апрелю-маю, когда хотел бы провести следующий бой я. Поэтому мне бы хотелось встретиться с другим претендентом №1, которым является Чарльз Оливейра», — заявил Топурия в интервью COPE.

Напомним, в своём последнем бою на турнире UFC 308 в Абу-Даби (ОАЭ) Топурия нокаутировал в третьем раунде американца Макса Холлоуэя, проведя первую защиту титула.

Махачев свой следующий бой проведёт 18 января в Лос-Анджелесе (США), где в главном событии турнира UFC 311 проведёт реванш с Арманом Царукяном.