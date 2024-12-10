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Илия Топурия выступил с заявлением о том, когда планирует завершить карьеру

Илия Топурия выступил с заявлением о том, когда планирует завершить карьеру
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Действующий обладатель чемпионского титула UFC в категории до 66 кг испано-грузин Илия Топурия ответил на вопрос, когда планирует завершить профессиональную карьеру.

«Мне 27. Я надеюсь завершить карьеру к 30 годам… Прямо сейчас у меня больше нет мотивации защищать пояс в своём дивизионе. Теперь я хочу перейти в более высокую категорию и стать чемпионом в лёгком весе, а там мы посмотрим, как всё пойдёт дальше», — заявил Топурия в интервью COPE.

Напомним, в своём последнем бою на турнире UFC 308 в Абу-Даби (ОАЭ) Топурия нокаутировал в третьем раунде американца Макса Холлоуэя, проведя первую защиту титула.

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