Илия Топурия: вероятно, вы видели мой последний бой в полулёгком весе

Действующий обладатель чемпионского титула UFC в категории до 66 кг испано-грузин Илия Топурия заявил, что скорее всего он меняет весовую категорию.

«Нам нужно поговорить об этом с UFC и взглянуть на моё будущее, но для меня совершенно ясно, как я хочу это сделать. Я хотел бы перейти в следующую весовую категорию».

На вопрос о том, означает ли изменение весовых категорий, что он может отказаться от титула в полулёгком весе, Топурия кивнул. «Возможно, грядут перемены. Да, весьма вероятно вы видели мой последний бой в полулёгком весе», — приводит слова Топурии СОРЕ.

Напомним, в последнем бою Топурия нокаутировал Макса Холлоуэя.

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