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Топурия: к чёрту Криштиану Роналду, пока существует Месси

Топурия: к чёрту Криштиану Роналду, пока существует Месси
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Действующий обладатель чемпионского титула UFC в категории до 66 кг испано-грузин Илия Топурия рассказал, что хотел бы лично увидеть среди зрителей во время своего следующего боя нападающего «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионеля Месси.

«Я бы хотел, чтобы мой следующий бой прошёл в Майами. И тот, кого я собираюсь лично пригласить, потому что он там живёт, — это Месси. Так что… к чёрту Криштиану [Роналду], пока существует Месси», — заявил Топурия в интервью COPE.

Напомним, в своём последнем бою на турнире UFC 308 в Абу-Даби (ОАЭ) Топурия нокаутировал в третьем раунде американца Макса Холлоуэя, проведя первую защиту титула.

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