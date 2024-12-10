Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Тактаров оценил шансы Волкова сразиться за титул UFC

Тактаров оценил шансы Волкова сразиться за титул UFC
Комментарии

Российский ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров прокомментировал результат поединка в тяжёлом весе (до 120 кг) между соотечественником Александром Волковым и французом Сирилем Ганом, состоявшегося на турнире UFC 310 в Лас-Вегасе (США).

Напомним, Волков проиграл раздельным судейским решением по итогам трёх раундов (28-29, 28-29, 29-28).

«В худшем для Александра Волкова варианте будет всего один бой [до титула]. Александру не надо ничего делать, только готовиться и ждать. Нужно устранить огрехи в технике и быть морально готовым», – цитирует Тактарова Vprognoze.ru.

Материалы по теме
Дана Уайт назвал свой результат реванша Волков — Ган

Главные победы Александра Волкова в UFC

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android