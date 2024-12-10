Тактаров оценил шансы Волкова сразиться за титул UFC

Российский ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров прокомментировал результат поединка в тяжёлом весе (до 120 кг) между соотечественником Александром Волковым и французом Сирилем Ганом, состоявшегося на турнире UFC 310 в Лас-Вегасе (США).

Напомним, Волков проиграл раздельным судейским решением по итогам трёх раундов (28-29, 28-29, 29-28).

«В худшем для Александра Волкова варианте будет всего один бой [до титула]. Александру не надо ничего делать, только готовиться и ждать. Нужно устранить огрехи в технике и быть морально готовым», – цитирует Тактарова Vprognoze.ru.

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