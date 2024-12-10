Александр Поветкин дал прогноз на реванш Усик — Фьюри

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе россиянин Александр Поветкин высказался о предстоящем реванше между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри, который состоится 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Думаю, Усик снова должен победить. И, какими бы ни были наши отношения с Украиной, я всё равно буду болеть за Александра», — приводит слова Поветкина «РИА Новости Спорт».

Первый бой Усика и Фьюри состоялся 18 мая и завершился победой украинца раздельным судейским решением (113-115, 114-113, 115-112). Усик стал первым абсолютным чемпионом в супертяжёлом весе с 1999 года, а Фьюри потерпел первое поражение в карьере.