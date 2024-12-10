Уайт отреагировал на критику Двалишвили, обвинённого в нежелании драться с Нурмагомедовым

Генеральный директор UFC Дана Уайт отреагировал на критику чемпиона организации в легчайшем весе (до 61 кг) грузина Мераба Двалишвили, обвинённого в нежелании драться с россиянином Умаром Нурмагомедовым.

«Послушайте, я не верю, что кто-то из этих парней может бояться. Уверен, у всех есть соперники, с которыми они предпочли бы подраться. По разным причинам. Но говорить такое про Мераба… Мераб готов драться даже с фанатом на трибунах», — сказал Уайт на пресс-конференции.

Напомним, поединок Двалишвили и Нурмагомедова станет соглавным событием турнира UFC 311, который состоится 19 января в Лос-Анджелесе (США).