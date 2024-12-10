Дмитрий Бивол высказался о своих шансах нокаутировать Бетербиева в реванше

Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол высказался о своих шансах на досрочную победу в реванше с соотечественником Артуром Бетербиевым, который состоится 22 февраля.

«Я и до [первого] боя чувствовал, что у меня достаточно мощи. Это бокс. У нас есть поговорка: «Раз в год и палка стреляет», — сказал Бивол в интервью YouTube-каналу Seconds Out.

Поединок Бетербиева и Бивола состоялся в ночь с 12 на 13 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и завершился победой уроженца Хасавюрта раздельным судейским решением (114-114, 115-113, 116-112). Бивол потерпел первое поражение в карьере.