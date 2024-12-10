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Дмитрий Бивол оценил шансы Кроуфорда в бою с Канело

Дмитрий Бивол оценил шансы Кроуфорда в бою с Канело
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Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол высказался о потенциальном поединке между американцем Теренсом Кроуфордом и мексиканцем Саулем Альваресом.

«Кроуфорд возрастной? Да, но… Кроуфорд – один из моих любимых бойцов. Он очень умён, он знает, как реализовывать свои навыки даже с учётом возраста. Учитывая его стиль, у него хорошие шансы, по правде говоря», — сказал Бивол в интервью YouTube-каналу Seconds Out.

Теренсу Кроуфорду 38 лет. Американец является бывшим чемпионом в лёгком весе (до 61,2 кг), бывшим абсолютным чемпионом в первом полусреднем (до 63,5 кг) и полусреднем (до 66,7 кг) дивизионах, а также действующим обладателем титула WBA в первом среднем весе (до 69,9 кг).

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