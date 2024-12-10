Евлоев поднялся на 4-ю строчку рейтинга UFC в полулёгком весе, Рахмонов — 2-й

Обновились рейтинги американского бойцовского промоушена UFC после турнира UFC 310, прошедшего на минувших выходных в Лас-Вегасе (США).

Россиянин Мовсар Евлоев (19-0), выступающий в полулёгком весе (до 65 кг), поднялся на четвёртую строчку дивизиона после победы единогласным решением над американским экс-чемпионом Алджамейном Стерлингом.

Казахстанец Шавкат Рахмонов (19-0), выступающий в полусреднем весе (до 77 кг), поднялся на вторую строчку после победы единогласным решением над ирландцем Ианом Гарри.

Ранее Умар Нурмагомедов прокомментировал победу Евлоева на UFC 310.

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