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Фьюри показал российского тяжеловеса, помогающего ему готовиться к реваншу с Усиком

Фьюри показал российского тяжеловеса, помогающего ему готовиться к реваншу с Усиком
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Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри продолжает подготовку к реваншу с украинцем Александром Усиком, который состоится 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Британец опубликовал фото из зала со своими спарринг-партнёрами, в число которых вошёл 22-летний российский проспект Алексей Дронов (4-0, 2 KO).

Фото: из личного архива Тайсона Фьюри

Первый бой Усика и Фьюри состоялся 18 мая и завершился победой украинца раздельным судейским решением (113-115, 114-113, 115-112). Усик стал первым абсолютным чемпионом в супертяжёлом весе с 1999 года, а Фьюри потерпел первое поражение в карьере.

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