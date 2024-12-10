Александр Емельяненко стал записывать поздравления за деньги

Известный российский ветеран MMA Александр Емельяненко сообщил в социальных сетях о своей новой услуге – теперь боец платно по видео поздравляет людей.

Напомним, в настоящий момент Емельяненко проводит заключительный этап подготовки к своему поединку, который состоится 21 декабря в Ингушетии на турнире NFL 2. Имя соперника Емельяненко пока не объявлено.

Александру Емельяненко 43 года. Россиянин не проводил официальных боёв по правилам MMA с 2021 года, когда на турнире AMC Fight Nights 106 уступил удушающим приёмом в первом раунде бразильцу Марсио Сантосу.

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