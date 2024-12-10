В команде Мурата Гассиева назвали сроки следующего боя россиянина

Бывший объединённый чемпион мира в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг) россиянин Мурат Гассиев (31-2, 24 KO) может вернуться на ринг весной. Об этом сообщил представитель боксёра.

«Мурат может провести следующий бой весной», — приводит слова члена команды издание ТАСС.

Мурату Гассиеву 31 год. Уроженец Владикавказа дебютировал на профессиональном ринге в 2011 году и в декабре 2016-го завоевал титул чемпиона мира по версии IBF в первом тяжёлом весе, победив раздельным судейским решением соотечественника Дениса Лебедева. В феврале 2018 года Гассиев объединил пояса, отобрав титул WBA у кубинца Юниера Дортикоса.

В июле 2018 года Гассиев проиграл в бою за звание абсолютного чемпиона мира украинцу Александру Усику, после чего перешёл в супертяжёлый вес.