Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

В команде Мурата Гассиева назвали сроки следующего боя россиянина

В команде Мурата Гассиева назвали сроки следующего боя россиянина
Комментарии

Бывший объединённый чемпион мира в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг) россиянин Мурат Гассиев (31-2, 24 KO) может вернуться на ринг весной. Об этом сообщил представитель боксёра.

«Мурат может провести следующий бой весной», — приводит слова члена команды издание ТАСС.

Мурату Гассиеву 31 год. Уроженец Владикавказа дебютировал на профессиональном ринге в 2011 году и в декабре 2016-го завоевал титул чемпиона мира по версии IBF в первом тяжёлом весе, победив раздельным судейским решением соотечественника Дениса Лебедева. В феврале 2018 года Гассиев объединил пояса, отобрав титул WBA у кубинца Юниера Дортикоса.

В июле 2018 года Гассиев проиграл в бою за звание абсолютного чемпиона мира украинцу Александру Усику, после чего перешёл в супертяжёлый вес.

Материалы по теме
Гассиев брутально нокаутировал здоровяка! Мурат вернётся на вершину?
Гассиев брутально нокаутировал здоровяка! Мурат вернётся на вершину?
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android