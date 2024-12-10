Белал Мухаммад: я лучше Рахмонова во всём

Чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) UFC американец Белал Мухаммад высказался об ожидаемом поединке против второго номера рейтинга казахстанца Шавката Рахмонова.

«Я лучший ударник, я лучше него во всём. Люди называют меня борцом, но я перебил Леона, а он считается лучшим ударником в дивизионе. Я пошёл на него и сломал, как в стойке, так и на полу. Я нанёс на 100 ударов больше. Люди могут говорить всё, что захотят, но я лучший ударник в дивизионе. Этим парням тяжело просчитывать меня. А когда они оказываются напротив меня, становится слишком поздно», — сказал Мухаммад в интервью ESPN.

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