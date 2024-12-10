Бадаев рассказал, кто будет фаворитом в бою Двалишвили и Нурмагомедова

Вице-президент АСА Асланбек Бадаев проанализировал шансы на победу россиянина Умара Нурмагомедова в поединке с чемпионом UFC в легчайшем весе (до 61 кг) грузином Мерабом Двалишвили.

«Встречаются, пожалуй, два самых сильных бойца легчайшего веса. На сегодняшний день реалии таковы, что никто другой у них не выиграет. Они расчистили дивизион, они уверенно пришли к очному поединку. Это очень равный бой.

В ударке лучше Умар, он вариативнее, у него длинные конечности. По скорости и пониманию боя в стойке он будет опережать соперника. Но у Мераба есть постоянное давление, темп, и за счёт этого он может закидывать удары через руку, оверхенды, и они становятся переходными к борьбе. В случае с остальными ребятами… Они не могли сдержать борьбу Мераба, в том числе и Генри Сехудо, который является очень серьёзным вольником. Но там больше решил функционал, и Сехудо попросту не выдержал темп. А у Умара и с борьбой порядок, и с выносливостью, и с габаритами, поэтому у него не получится так переводить.

Если же Мераб его переведёт, то Умар очень вязкий в партере. У Мераба нет хорошего контроля, он валит соперников, но они возвращаются в стойку. Его рекорды по количеству переводов говорят, что ему не удаётся удержать соперников внизу. Честно, это очень интригующий поединок, но это очень плохой бой для Мераба в плане стилистики. В стойке он не выиграет. Да, темп и давление на его стороне. Выносливость… Мы не видели, что Умар подсел в пятираундовом поединке. В борьбе Умар не уступит. Если брать отдельные аспекты, то даже не видится, что Мераб может противопоставить Умару. Но нужно всё учитывать в комплексе, это же ММА. И вот эти давление и напор, возможно, могут позволить Мерабу рассчитывать на успех. Но на бумаге для меня фаворит — Умар Нурмагомедов. Где-то 55 на 45 в процентном соотношении из-за статуса чемпиона Мераба. Но для меня фаворит очевиден», — сказал Бадаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.