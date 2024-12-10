Григорий Дрозд назвал фаворита в реванше Усик — Фьюри

Бывший чемпион мира Григорий Дрозд высказался о предстоящем реванше между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри, который состоится 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Думаю, в этот раз Усик будет бесспорным фаворитом поединка. Ожидаю его победу. Мне кажется, он может выиграть даже ещё ярче и эффектнее, чем в первом бою. Нужна ли трилогия? Если Фьюри покажет классный бокс и победит, третий поединок будет напрашиваться. Но он должен выиграть убедительно, лучше себя показать, чем в первом бою. Всё будет зависеть от него», — цитирует Дрозда издание «ВсеПроСпорт.ру».

Первый бой Усика и Фьюри состоялся 18 мая и завершился победой украинца раздельным судейским решением (113-115, 114-113, 115-112). Усик стал первым абсолютным чемпионом в супертяжёлом весе с 1999 года, а Фьюри потерпел первое поражение в карьере.