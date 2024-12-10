Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Григорий Дрозд назвал фаворита в реванше Усик — Фьюри

Григорий Дрозд назвал фаворита в реванше Усик — Фьюри
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший чемпион мира Григорий Дрозд высказался о предстоящем реванше между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри, который состоится 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Думаю, в этот раз Усик будет бесспорным фаворитом поединка. Ожидаю его победу. Мне кажется, он может выиграть даже ещё ярче и эффектнее, чем в первом бою. Нужна ли трилогия? Если Фьюри покажет классный бокс и победит, третий поединок будет напрашиваться. Но он должен выиграть убедительно, лучше себя показать, чем в первом бою. Всё будет зависеть от него», — цитирует Дрозда издание «ВсеПроСпорт.ру».

Первый бой Усика и Фьюри состоялся 18 мая и завершился победой украинца раздельным судейским решением (113-115, 114-113, 115-112). Усик стал первым абсолютным чемпионом в супертяжёлом весе с 1999 года, а Фьюри потерпел первое поражение в карьере.

Материалы по теме
Чисора оценил шансы Фьюри в реванше с Усиком
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android