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Мухаммад: Леон Эдвардс сломался в бою со мной. То же произойдёт и с Рахмоновым

Мухаммад: Леон Эдвардс сломался в бою со мной. То же произойдёт и с Рахмоновым
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Чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) UFC американец Белал Мухаммад высказался об ожидаемом поединке против второго номера рейтинга казахстанца Шавката Рахмонова.

«Я не даю соперникам отдыхать. Рефери не будет призывать к работе со мной. Я буду тем, кто будет давить на него, прижимать к клетке, валить, давать вставать, опять валить и опять давать вставать. Если вы не чувствовали этого раньше – вы утонете. Такое чувство, что выхода нет, словно вы оказались в зыбучих песках. Леон почувствовал это и сломался. То же произойдёт и с Шавкатом», — сказал Мухаммад в интервью ESPN.

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