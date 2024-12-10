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Конор Макгрегор отреагировал на желание Топурии завершить карьеру в 30 лет

Конор Макгрегор отреагировал на желание Топурии завершить карьеру в 30 лет
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор прокомментировал заявление действующего обладателя титула в полулёгком дивизионе (до 65 кг) грузина Илии Топурии, высказавшегося о желании завершить бойцовскую карьеру к 30 годам.

«Вот правда, которая ранит всех этих никчёмных людишек. Бои были для меня слишком простыми, я добился всего к 27 годам», — написал Макгрегор в социальной сети X (ранее Twitter).

Илии Топурии 27 лет. Грузинский боец выступает в UFC с 2020 года. В феврале на UFC 298 Топурия стал чемпионом, нокаутировав во втором раунде австралийца Алекса Волкановски. В своём последнем бою на турнире UFC 308 в Абу-Даби (ОАЭ) Илия нокаутировал в третьем раунде американца Макса Холлоуэя, проведя первую защиту титула.

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