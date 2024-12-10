Александр Усик — Тайсон Фьюри 2, реванш: когда бой, дата и время боя, где смотреть

В ночь с 21 на 22 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится масштабный боксёрский вечер, в главном бою которого чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO украинец Александр Усик (22-0, 14 KO) проведёт реванш с британцем Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 KO).

Первый бой Усика и Фьюри состоялся в 18 мая и завершился победой украинца раздельным судейским решением (113-115, 114-113, 115-112). Усик стал первым абсолютным чемпионом в супертяжёлом весе с 1999 года, а Фьюри потерпел первое поражение в карьере.

Трансляцию реванша Усик — Фьюри проведёт сервис DAZN. Начало боксёрского поединка — около 1:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.