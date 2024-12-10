Скандальная алжирская боксёрша Хелиф заняла первое место по просмотрам в Google

Поисковая система Google подвела итоги 2024 года по запросам пользователей в сети Интернет, где первое место по популярности среди всех спортсменов заняла 25-летная алжирская олимпийская чемпионка Иман Хелиф, известная по скандалу с гендерным тестом.

Спортсмены, которыми большего всего интересовались пользователи в 2024 году в Google:

1. Иман Хелиф — олимпийская чемпионка по боксу 2024 года из Алжира;

2. Майк Тайсон — легендарный американский боксёр;

3. Ламин Ямаль — молодой и талантливый испанский футболист клуба «Барселона»;

4. Симона Байлз — американская гимнастка, семикратная олимпийская чемпионка и 23-кратная чемпионка мира;

5. Джейк Пол — американский спортивный блогер и профессиональный боксёр, победивший в ноябре Майка Тайсона.