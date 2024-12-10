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8-й номер рейтинга UFC в полулёгком весе заявил о своём возвращении спустя год отсутствия

8-й номер рейтинга UFC в полулёгком весе заявил о своём возвращении спустя год отсутствия
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39-летний американский боец смешанного стиля, представитель лёгкой и полулёгкой весовых категорий, занимающий восьмую строчку рейтинга в полулёгком весе UFC, Джош Эмметт заявил о том, что готов к возвращению в октагон.

«Этот вопрос мне задают все, но за последние несколько лет я был не лучшей версией себя, и поэтому взял отпуск на целый год, чтобы вернуться в октагон в полной готовности. Я чувствую, что нахожусь в долгу перед своей семьёй, друзьями и тренерами. Сейчас, чувствую, что готов на все 100%, поэтому хочу побороться за титул UFC. Я чувствую себя великолепно и не могу дождаться, когда люди увидят моё выступление в первом квартале следующего года.

В последние несколько лет я был сам не свой, но у тебя есть такие возможности, и ты должен ими воспользоваться, и вот мы здесь. 2025 год уже не за горами, и все увидят прогресс, которого я добился за этот год», — приводит слова Эмметта издание MMAJunkie.

Свой последний бой Эмметт провёл 17 декабря 2023 года на турнире UFC 296, нокаутировав в первом раунде Брайса Митчелла.

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