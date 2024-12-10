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Олимпийский чемпион по тхэквондо Храмцов перед матчем Единой лиги сбил бутылку с головы

Олимпийский чемпион по тхэквондо Храмцов перед матчем Единой лиги сбил бутылку с головы
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26-летний российский тхэквондист и олимпийский чемпион — 2020 Максим Храмцов во время предматчевой студии баскетбольного матча между командами МБА-МАИ и «Астана» в рамках Единой лиги ВТБ продемонстрировал свои навыки.

Общаясь с ведущими перед матчем МБА-МАИ, Храмцов поставил бутылку на одного из своих коллег по эфиру и сбил её аккуратным ударом выпрямленной ногой.

Команда МБА-МАИ одержала победу над «Астаной» со счётом 73:49, таким образом, московский клуб записал в свой актив пятую победу в сезоне-2024/2025 и вторую — за три последних матча. На счету «Астаны» серия из 18 поражений в нынешнем розыгрыше Единой лиги — казахстанский клуб проиграл все матчи сезона.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
08 декабря 2024, воскресенье. 16:00 МСК
МБА-МАИ
Москва
Окончен
73 : 49
Астана
Астана
МБА-МАИ: Коновалов - 15, Белоусов - 11, Трушкин - 10, Зубков - 9, Воронов - 8, Минченко - 7, Касаткин - 4, Шейко - 3, Покинко - 3, Певнев - 2, Барашков - 1, Савченко
Астана: Утоми - 16, Мурзагалиев - 11, Десятников - 7, Смит - 4, Майдекин - 4, Походяев - 2, Оразбеков - 2, Абашидзе - 2, Айткали - 1, Щербак, Сарсенгалиев, Исаенко

Храмцов — чемпион мира 2017 года, двукратный чемпион Европы, чемпион Военных игр 2019 года, пятикратный чемпион Grand-Prix, заслуженный мастер спорта России, первый в истории российский тхэквондист, выигравший олимпийское золото (на Играх 2020 года под флагом Олимпийского комитета России).

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