Олимпийский чемпион по тхэквондо Храмцов перед матчем Единой лиги сбил бутылку с головы

26-летний российский тхэквондист и олимпийский чемпион — 2020 Максим Храмцов во время предматчевой студии баскетбольного матча между командами МБА-МАИ и «Астана» в рамках Единой лиги ВТБ продемонстрировал свои навыки.

Общаясь с ведущими перед матчем МБА-МАИ, Храмцов поставил бутылку на одного из своих коллег по эфиру и сбил её аккуратным ударом выпрямленной ногой.

Команда МБА-МАИ одержала победу над «Астаной» со счётом 73:49, таким образом, московский клуб записал в свой актив пятую победу в сезоне-2024/2025 и вторую — за три последних матча. На счету «Астаны» серия из 18 поражений в нынешнем розыгрыше Единой лиги — казахстанский клуб проиграл все матчи сезона.

Храмцов — чемпион мира 2017 года, двукратный чемпион Европы, чемпион Военных игр 2019 года, пятикратный чемпион Grand-Prix, заслуженный мастер спорта России, первый в истории российский тхэквондист, выигравший олимпийское золото (на Играх 2020 года под флагом Олимпийского комитета России).