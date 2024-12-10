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Алексей Тищенко поделился ожиданиями от поединка Александра Усика и Тайсона Фьюри

Алексей Тищенко поделился ожиданиями от поединка Александра Усика и Тайсона Фьюри
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40-летний российский боксёр, выступавший в полулёгкой и в лёгкой весовых категориях, и двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко поделился ожиданиями от реванша Александра Усика и Тайсона Фьюри.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Александр Усик — Тайсон Фьюри
22 декабря 2024, воскресенье. 01:30 МСК
Александр Усик
Не началось
Тайсон Фьюри

«Когда бои такого уровня, бизнес присутствует в любом случае. Но боксёры — очень высокого класса, поэтому наблюдать за этим будет интересно всем любителям бокса. Думаю, Фьюри должен был более ответственно подойти к подготовке, лучше себя подвести. Соперник — достойный и сильный.

И в физическом, и в эмоциональном плане Тайсон должен был более качественно подойти. Для Фьюри эмоциональный фон играет одну из решающих ролей. Экспрессивный парень, подверженный эмоциональным всплескам. И поражение в первом поединке было в помощь при подготовке», — сказал Алексей Тищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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