Алексей Тищенко: я бы не завершал карьеру на месте Фьюри даже после второго поражения

40-летний российский боксёр, выступавший в полулёгкой и в лёгкой весовых категориях, и двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко высказался по поводу возможного завершения карьеры боксёра Тайсоном Фьюри в случае поражения в реванше с Александром Усиком.

«Решать ему. Но я бы на его месте не завершал даже после второго поражения. Всё зависит от его амбиций и интересов. Если он хочет оставаться лидером, оставаться на пике – один момент. Если просто хочет зарабатывать деньги – легко можно это делать. Тут ещё не совсем понятно, что будет делать Усик, если выиграет. Возможно, захочет уйти на пике. Ему не так мало лет», — сказал Алексей Тищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.