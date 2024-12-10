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Алексей Тищенко: я бы не завершал карьеру на месте Фьюри даже после второго поражения

Алексей Тищенко: я бы не завершал карьеру на месте Фьюри даже после второго поражения
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40-летний российский боксёр, выступавший в полулёгкой и в лёгкой весовых категориях, и двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко высказался по поводу возможного завершения карьеры боксёра Тайсоном Фьюри в случае поражения в реванше с Александром Усиком.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Александр Усик — Тайсон Фьюри
22 декабря 2024, воскресенье. 01:30 МСК
Александр Усик
Не началось
Тайсон Фьюри

«Решать ему. Но я бы на его месте не завершал даже после второго поражения. Всё зависит от его амбиций и интересов. Если он хочет оставаться лидером, оставаться на пике – один момент. Если просто хочет зарабатывать деньги – легко можно это делать. Тут ещё не совсем понятно, что будет делать Усик, если выиграет. Возможно, захочет уйти на пике. Ему не так мало лет», — сказал Алексей Тищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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