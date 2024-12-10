«Всё будет зависеть от гонораров». Алексей Тищенко — о возможном бое Пакьяо и Макгрегора

40-летний российский боксёр, выступавший в полулёгкой и лёгкой весовых категориях, двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко высказался о возможном боксёрском поединке на территории Российской Федерации между легендарным боксёром Мэнни Пакьяо и представителем UFC из Ирландии Конором Макгрегором.

«Я думаю, всё реально. Зависеть всё будет от предложенных гонораров. Если они будут достойными — почему бы и нет? Никто ничем особенно не рискует. Популяризация бокса и чисто бизнес, чисто шоу. Для России это хорошо. Это громкое событие для нашего спорта, которое мы смогли бы провести и организовать. Это привлечёт большое количество зрителей и СМИ.

Хотел бы я посмотреть реальный бой этих парней? Конор уже пробовал боксировать с хорошим соперником. Помним, чем всё это закончилось. Результат будет примерно таким же, мне это не очень интересно. Пусть лучше красиво сыграют на публику», — сказал Алексей Тищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.