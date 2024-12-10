Звёздный тяжеловес WWE пропустит главное шоу из-за жуткой травмы — журналист Мельцер

36-летний австралийский рестлер, выступающий в популярном промоушене World Wrestling Entertaiment (WWE), Бронсон Рид пропустит несколько месяцев из-за перелома лодыжки, сообщил журналист Дейв Мельцер.

Рид получил травму во время последнего крупного шоу WWE Survivor Series: War Games после проведения коронного приёма «цунами» с вершины клетки на стол. Бронсон неудачно сгруппировался при приземлении всем весом, упав на ноги. Примерный вес Рида — 150 кг. До конца главного поединка Рид пролежал в углу клетки, а после боя ему помогли покинуть арену. Мельцер сообщил, что травма оказалась тяжелее прогнозируемых данных, и Рид пропустит несколько месяцев, в том числе и центральное шоу года — WrestleMania.

Бронсон Рид прыгнул с клетки Фото: WWE/Getty Images

Австралийский рестлер подписал контракт с WWE в 2019 году и был направлен на шоу NXT, задачей которого является развитие молодых звёзд. За время пребывания в NXT Бронсон стал североамериканским чемпионом NXT.