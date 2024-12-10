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Эмметт заявил, что хочет устроить реванш с Топурией

Эмметт заявил, что хочет устроить реванш с Топурией
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39-летний американский боец смешанного стиля, представитель лёгкой и полулёгкой весовых категорий, занимающий восьмую строчку рейтинга в полулёгком весе UFC, Джош Эмметт хочет провести матч-реванш с чемпионом дивизиона Илиёй Топурией.

«Если бы это был мой выбор, я бы согласился на матч-реванш с Илиёй, но такой возможности пока мне никто не даст. Так что, кто бы ни приблизил меня к этому реваншу с Топурией, я готов к любому.

Топурия — великий боец. Он великий чемпион, но я хочу устроить этот бой больше всего на свете», — приводит слова Эмметта издание MMAJunkie.

Поединок Эммета и Топурии прошёл 25 июня 2023 года на турнире UFC Fight Night (UFC on ABC 5). Бой продлился все пять раундом и испано-грузинский спортсмен одержал победу судейским решением.

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