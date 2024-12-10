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Дю Плесси — о реванше со Стриклендом: я бы предпочёл драться с Чимаевым

Дю Плесси — о реванше со Стриклендом: я бы предпочёл драться с Чимаевым
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Чемпион UFC в среднем весе Дрикус дю Плесси прокомментировал анонс реванша с экс-чемпионом UFC в этом весе Шоном Стриклендом, который состоится 8 февраля в Сиднее (Австралия), где возглавит турнир UFC 312.

«Просто для пояснения: я предпочёл бы бой с Хамзатом. Но реванш — это бой, которого больше всего хотят перед поединком Чимаева с Уитакером. Я не недоволен решением UFC, как и сказал, я буду драться с человеком, которого фанаты считают следующим лучшим парнем, ему обещали этот бой, и потому это Стрикленд», — написал южноафриканец в социальной сети Х (ранее Twitter).

Первый поединок Стрикленда и дю Плесси состоялся на турнире UFC 297 в январе и завершился победой южноафриканца раздельным судейским решением. Стрикленд лишился чемпионского титула.

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